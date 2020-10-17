سامح شكري: هناك دول تتدخل في ليبيا لأهداف توسعية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هنك توافق مع الجانب الإسباني إزاء عدد من القضايا ومنها قضية لبنان، مشيرا إلى أن مصر تتطلع بعد أن عانت لبنان من أزمة كوفيد 9، فضلا عن الآثار المترتبة على انفجار مرفأ بيروت، أن تصل إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وتلبي طموحات الشعب اللباني الشقيق.
 
وعن الوضع الليبي، أشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسبانية، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مصر تكثف جهودها من اندلاع الأزمة الليبية لخلق المناخ الملائم للتوصل لحل لهذه الأزمة من خلال الحوار بين الأطراف الليبية، موضحا أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا أثرت على الوضع الأمني في مصر حيث هناك حدود مشتركة بين مصر وليبيا.

وأضاف أن هناك دولا عززت الجماعات والميليشيات الإرهابية في ليبيا، وهو ما أدى إلى مزيد من التوتر، حيث هناك دول تتدخل في ليبيا ليس من أجل مصلحة الشعب الليبي ولكن لأهداف توسعية.

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