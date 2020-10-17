بعد طرحها بيوم.. مابطلناش إحساس لتامر حسني تقترب من الـ ٢ مليون مشاهدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "ما بطلناش احساس"، للفنان تامر حسني نجاحاً كبيراً، حيث حققت مليون و507 آلاف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


أغنية "مبطلناش إحساس" من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "خليك فولاذي" والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام، وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة. 


أعلن تامر حسنى على قرب موعد طرح الألبوم الغنائى الجديد عبر خاصية استورى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حقق كليب "اختراع" للفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 24 مليونا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.


ويذكر أن أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد، والذي يحمل اسم خليك فولاذي وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف" ، وآخرون.

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