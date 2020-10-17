الأرقام تجيب - هل يتأثر الزمالك بغياب فرجاني ساسي أمام الرجاء المغربي؟

أصبح الدولي التونسي فرجاني ساسي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بنسبة كبيرة أمام الرجاء المغربي، بعدما جاءت نتيجة تحليل العينة الأولي له إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيخضع اللاعب لتحليل ثان اليوم السبت لحسم موقفه النهائي من المباراة وإن كان الأقرب غيابه عن اللقاء المرتقب.





ولم يشارك "فرجاني" في تدريبات الزمالك منذ عودته من معسكر منتخب تونس حيث لم ينضم اللاعب إلى بعثة الفريق الأبيض حتي الآن، بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحي منذ وصوله إلى المغرب في انتظار التأكد من إصابته بالفيروس المستجد من عدمه لحسم موقفه النهائي من المباراة.





- أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك:





منذ انضمامه للزمالك قادما من نادي النصر السعودي عام 2018، شارك فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض في 79 مباراة (45 مباراة بالدوري – 22 في بطولات إفريقيا – 5 بكأس مصر – 5 بالبطولات العربية – 2 بكأس السوبر المصري)، سجل اللاعب التونسي 12 هدفًا، وصنع لزملائه 9 أهداف، وحصل على 18 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين.





- أرقام الزمالك في غياب فرجاني ساسي:





غاب اللاعب التونسي عن الزمالك في 31 مباراة منذ انضمامه للقلعة البيضاء بواقع (22 مباراة بالدوري الممتاز – 2 في دوري أبطال إفريقيا – 5 الكونفيدرالية – 2 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض 16 انتصارا، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات.





وحقق الزمالك 11 انتصاراً خلال 22 مباراة غاب فيها فرجاني ساسي بالدوري الممتاز، بينما خسر 5 مباريات، وتعادل الفريق في 6 مباريات وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:





الزمالك 0 – 0 بتروجيت

الزمالك 5 – 1 الاتحاد السكندري

الزمالك 2 – 1 الإنتاج الحربي

الزمالك 2 – 1 الداخلية

الزمالك 1 – 2 المصري

الزمالك 2 – 0 الإسماعيلي

الزمالك 0 – 1 بيراميدز

الزمالك 2 – 1 وادي دجلة

الزمالك 2 – 1 الداخلية

الزمالك 1 – 1 الإنتاج الحربي

الزمالك 1 – 1 حرس الحدود

الزمالك 1 – 1 إف سي مصر

الزمالك 1 – 2 انبي

الزمالك 3 – 2 طنطا

الزمالك 2 – 0 حرس الحدود

الزمالك 0 – 2 الأهلي

الزمالك 3 – 3 سموحة

الزمالك 1 – 0 الإنتاج الحربي

الزمالك 0 – 1 أسوان

الزمالك 3 – 1 طنطا

الزمالك 0 – 0 وادي دجلة

الزمالك 2 – 1 حرس الحدود.





أما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية غاب النجم التونسي عن الزمالك في 7 مباريات، فاز الفريق الأبيض في 3 مباريات وتعادل في مثلها، وخسر مباراة وحيدة جاءت كالتالي:





- الزمالك 7 – 0 ديكاداها الصومالي

- الزمالك 0 – 0 أول أغسطس

- الزمالك 0 – 0 حسنية أغادير

- الزمالك 1- 0 النجم الساحلي

- الزمالك 0 – 0 النجم الساحلي

- الزمالك 0 – 1 نهضة بركان

- الزمالك 1 – 0 نهضة بركان





وغاب النجم التونسي عن الزمالك في مباراتين بكأس مصر، فاز فيهما الفارس الأبيض على منية سمنود بهدف دون مقابل، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف.