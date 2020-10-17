بحلول 2021.. الولايات المتحدة تخفض عدد قواتها في أفغانستان

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 بحلول أوائل2021، وفقًا لروسيا اليوم.

ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدولا زمنيا لسحب القوات من أفغانستان. سيكون عديدنا أقل من خمسة آلاف جندي الشهر المقبل، وبحلول بداية العام الجديد سيصبح 2500".

وأوضح مستشار الرئيس دونالد ترامب، أن الإشارات الملتبسة الصادرة عن السلطة التنفيذية، بعدما تحدث الرئيس عن انسحاب كامل من أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

وقال أوبراين، خلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافه معهد "أسبن إنستيتيوت"، إنه "عندما غرد دونالد ترامب الأربعاء بأنه يريد أن يعيد إلى الوطن بحلول عيد الميلاد الرجال والنساء الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان، كان يعبر عن أمنية".

وأضاف أوبراين: "أعتقد أن ما فعله الرئيس هو التعبير عن الرغبة نفسها مثل جميع الرؤساء منذ حرب الاستقلال. كل الرؤساء يريدون عودة كل الجنود إلى المنزل في عيد الميلاد".

ومن خلال تصريحاته أيضا، بعث أوبراين برسالة إلى رئيس الأركان، الجنرال مارك مايلي، الذي شكك في إمكان إعادة 2500 جندي في بداية العام 2021 قائلا إنها "تكهنات".

وتابع أوبراين: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا هو برنامج رئيس الولايات المتحدة. هذه ليست تكهنات". وأضاف: "إنه أمر من القائد العام، وزارة الدفاع تخطط لذلك و(وزير الدفاع مارك) اسبر يؤيد تنفيذ هذا الامر".

ويخشى المسؤولون في الجيش أن يؤدي الانسحاب السريع من أفغانستان إلى عودة ظهور الجماعات الجهادية، بعد ما يقرب من عشرين عاما على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذّها تنظيم القاعدة في ذلك الوقت تحت حماية حركة طالبان.