جلسة أخيرة بين موسيماني ومعاونيه قبل موقعة الوداد
السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:17 م
علي نبوي
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بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعقد جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.
وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
برنامج علاجي لكهربا قبل مواجهة الوداد
محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.
ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
ويلتقي الأهلي يلتقي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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