جلسة أخيرة بين موسيماني ومعاونيه قبل موقعة الوداد

بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يعقد جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.









وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





برنامج علاجي لكهربا قبل مواجهة الوداد









محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.









وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.









ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.









ويلتقي الأهلي يلتقي الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد إقامته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



