موسيماني يحدد موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة

موسيماني يحدد موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة
السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:13 م
علي نبوي
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تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة صباح اليوم وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.
وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
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