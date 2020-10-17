موسيماني يحدد موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة صباح اليوم وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.


وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.


ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.


ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

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