بيتسو موسيماني.. المدرب المنحوس ضد الوداد المغربي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:01 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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يحاول بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فك نحسه عندما يحل ضيفًا على الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وواجه موسيماني عندما كان مدربًا لصن داونز الجنوب إفريقي عقدة غريب إذ لعب ضد الوداد المغربي مرتين وخسرهما حيث كانت الأولى في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، وفاز صن داونز الجنوب إفريقي على ملعبه ذهابا بهدف وخسر بنفس النتيجة في المغرب قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للوداد وينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

أما المرة الثانية فكانت نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 حيث فاز الوداد المغربي على ملعبه بهدفين مقابل هدف وتعادل صن داونز سلبيًا  في جنوب إفريقيا.

 

وبشكل عام لعب موسيماني ضد الوداد عشرة مباريات، فاز في ثلاثة منها وتعادل في مثلها وخسر أربع مباريات مع صن داونز.

 

 

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