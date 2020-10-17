مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:12 م
مينا ماهر
مينا ماهر
عمرو محمد
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أكد مينا ماهر مراسل قناة النادي الأهلي الفضائية أن حواره مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يعد نقطة تحول في عمله داخل القناة خلال الفترة الماضية.

 

وتولى موسيماني تدريب النادي الأهلي خلفاً للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي قام بفسخ عقده مطلع أكتوبر الجاتري بشكل رسمي.

 

وقال مينا ماهر:" استفدت من حواري مع موسيماني في أول ظهور إعلامي له عبر شاشات الفضائيات الأمر الذي نال إعجاب جميع المتابعين في الوسط الرياضي داخل مصر".

 

وأشار مراسل قناة الأهلي إلى أن حواره المميز مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لن يكون النقطة المضئية الوحيدة في عمله داخل قناة الأهلي الفضائية في الوقت الحالي.

 

ويعد مينا ماهر من أبرز مراسلي قناة النادي الأهلي الفضائية في الفترة الأخيرة نظرا لتواجده في كل الأحداث الرياضية وتغطيتها بشكل مميز منحه إشادة واسعة من كافة العاملين في قناة الأهلي الفضائية مؤخرًا.

           

ويعتبر مينا ماهر لاعب في منتخب مصر للدوج بول؛ وحاصل على مركز خامس العالم ٢٠١٨ وبطل إفريقيا  ٢٠١٩.


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