بوادر أزمة نارية بين بارتوميو ولاعبي برشلونة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن بوادر أزمة نارية بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع اللاعبين وأعضاء النادي خاصةً وأن نجوم البلوجرانا يرفضون تخفيض الرواتب.


وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس طلب من اللاعبين والموظفين تخفيض الرواتب بنسبة 30% وسيفتح باب المفاوضات معهم حتى 22 أكتوبر الجاري.


وفي حالة لم يتوصل الطرفان إلى إتفاق حول مسألة تخفيض الرواتب سيتم مد المفاوضات إلى غاية الخامس من شهر نوفمبر القادم في الوقت الذي تشير فيه التقارير الصحفية رفض اللاعبين هذا الموضوع قلباً وقالباً.

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تخفيض الرواتب برشلونة بارتوميو الدوري الإسباني

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