مفتي الجمهورية يهنئ الضويني وصالح بمهام منصبيهما الجديدين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، بمناسبة اختياره وكيلًا للأزهر الشريف.

كما توجه بالتهنئة أيضًا إلى الشيخ صالح عباس لتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الشيخين الجليلين في مهام منصبيهما الجديدين، وأن يرزقهما المعونة والسداد لخدمة دين الله.

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