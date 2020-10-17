رسميًا.. ستاد القاهرة يحتضن مواجهة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:05 م
علي نبوي
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قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.
وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.
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