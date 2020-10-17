رسميًا.. ستاد القاهرة يحتضن مواجهة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:05 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
علي نبوي
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قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.


ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.


وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.

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