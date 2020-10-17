رسميا.. الأهلي يواجه الوداد في استاد القاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:02 م
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
عمرو محمد
Advertisements
تلقى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الوداد الاهلي والوداد الاهلي استاد القاهرة

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ 42 دقيقة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ 41 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف لـ "الفجر الرياضي" موعد مواجهة الوداد بالقاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الكشف عن موعد مبارتي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

تعرف على تشكيل الأهلي المحتمل لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي