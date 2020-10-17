رسميا.. الأهلي يواجه الوداد في استاد القاهرة

تلقى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.





ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.





وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.