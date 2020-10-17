الأحد.. تصوير سيرة حب تلفزيونيا على خشبة مسرح البالون

عبر صفحات تواصله الاجتماعي بث الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ عدد من الصور التذكاريه جمعت بينه وبين مجموعة من نجوم الفن والاعلام المصري من داخل كواليس رائعة العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي سيرة حب وخلال لقائه التلفزيوني بالتلفزيون الرسمي برنامج تياترو أعرب عن سعادته باستمرار نجاح العرض للموسم الثالث مشيرا إلى طموحه ان يقدم السيرة الذاتيه للشاعر الكبير الخال عبدالرحمن الابنودي بعد ردود الأفعال المبهرة التي قوبل بها تجسيده لشخصية الخال عبدالرحمن الابنودي وأضاف اذا أردنا أن نكشف قوة الفن الناعمة ودعمها لبلدها في الانكسارات والانتصارات فما علينا سوي أن نتتبع مسيرة الابنودي الحافلة واذا أردنا أن نكشف عن قوة الفن الناعمة في دعم قضايا العالم العربي فما علينا سوي ان نتتبع سيرة الابنودي وأضاف الأحد المقبل سيتم تصوير العمل تلفزيونيا على خشبة مسرح البالون وسط الحضور الجماهيري المكثف وسعادتي لاتوصف خاصة وإنني قد قدمت على نفس الخشبيه مسرحيات زي الفل و قطط الشارع للمخرج عادل عبده كما قدمت مسرحية وجوه في موسمها الأول على خشبة قاعة صلاح جاهين خلال افتتاح مهرجان آفاق وهو العرض الذي سنستنأنف عروضه وجولاته بعد الانتهاء من الموسم الثالث لسيرة حب التي تضم كوكبة من نجوم المسرح.









على جانب آخر كانت الصور التي بثتها صفحات التواصل الاجتماعي للفنان ناصرعبدالحفيظ تضم نخبه من أبرز ضيوف سيرة حب في عرض الأمس بينهم المخرج الكبير جمال عبدالحميد ونجم المكياج في الوطن العربي محمد عشوب والمخرج الكبير هشام جمعه والنجم أحمد رفعت والنجمة سوزان نجم الدين والنجمة رزان مغربي والنجمة الشابه نرمين ماهر ونخبه من الوسط الفني والاعلامي.



