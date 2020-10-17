ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بصيدلية في القاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على (3596 قرص دوائى لعقاقير مختلفة - 260 قرص مخدر - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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