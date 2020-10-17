ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة محظور تداولها بالدقي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط 11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية محظور تداولها ومهربة جمركيًا بداخل إحدى الصيدليات بالجيزة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام أحد المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وأسفر التفتيش عن ضبط (11 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها ومهربة جمركيًا)، وبمواجهة المذكور إعترف بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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