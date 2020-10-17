ضبط شخص تخصص في بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من العقاقير والأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية)بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، وقيامه بتأسيس شركة وهمية بدون ترخيص والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى بتوافر العديد من العقاقير والأدوية المستوردة بأسعار أقل من مثيلتها فى الأسواق، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.



بالإستعلام من نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أفادت بأن المتهم المذكور غير مسجل بالنقابة وغير مصرح له بالإتجار فى العقاقير والمستلزمات الطبية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على (91 عبوة عقاقير وأدوية لعلاج "أمراض القلب - أمراض الكلى - الأمراض النفسية" - مجموعة كبيرة من دفاتر وفواتير مدون عليها إسم الشركة - مجموعة كبيرة من كشوف العملاء - كمية كبيرة من أوراق الدعاية المدون عليها إسم الشركة ورقم الهاتف الخاص بها)، وكذا ضبط (هاتف محمول) وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والرسائل بين المذكور وعملائه الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

