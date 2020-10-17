"كورونا" يصيب رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية ورئيس وزرائها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصيب سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، والقائم برئيس حكومتها، غينادي بيكوييف، بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أكدت دانا غاسييفا، المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي تعترف بها ست دول في العالم فقط، بما فيها روسيا وسوريا، أن نتائج آخر فحص لتشخيص كورونا خضع له بيبيلوف جاءت إيجابية (أي مصاب).

 

وكشفت المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا، أن الرئيس يعاني من أعراض إصابة خفيفة ويواصل أداء مهامه عن بعد.

 

وقد أكدت المتحدثة باسم الحكومة، آلا غاغلوييفا، إصابة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعدوى الوباء أيضا مؤخرا، وقالت إن بيكوييف عانى في أول يوم منذ تشخيص الفيروس لديه من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير ملموس، وحالته على ما يرام الآن.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أول وفاة جراء الوباء في الجمهورية.

 

وأصيب 227 شخصا بالفيروس التاجي في أوسيتيا الجنوبية منذ بداية الجائحة، منهم المتحدثة باسم الرئاسة غاسييفا التي تم تشخيص إصابتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية اصابات كورونا

أخبار تهمك

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعة الا ربع

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 6 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس بيبيلوف يمنح الأسد "وسام واتسامونغ"

توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية

قريبًا.. بشار الأسد يزور هذا البلد

رئيس أوسيتيا الجنوبية يستبعد إمكانية نشوب نزاع عسكري مع جورجيا

رئيس وزراء جورجيا يستقيل من منصبه

الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي