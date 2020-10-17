"كورونا" يصيب رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية ورئيس وزرائها

أصيب سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، والقائم برئيس حكومتها، غينادي بيكوييف، بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أكدت دانا غاسييفا، المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي تعترف بها ست دول في العالم فقط، بما فيها روسيا وسوريا، أن نتائج آخر فحص لتشخيص كورونا خضع له بيبيلوف جاءت إيجابية (أي مصاب).

وكشفت المتحدثة باسم رئيس جمهورية أوسيتيا، أن الرئيس يعاني من أعراض إصابة خفيفة ويواصل أداء مهامه عن بعد.

وقد أكدت المتحدثة باسم الحكومة، آلا غاغلوييفا، إصابة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعدوى الوباء أيضا مؤخرا، وقالت إن بيكوييف عانى في أول يوم منذ تشخيص الفيروس لديه من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير ملموس، وحالته على ما يرام الآن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أول وفاة جراء الوباء في الجمهورية.

وأصيب 227 شخصا بالفيروس التاجي في أوسيتيا الجنوبية منذ بداية الجائحة، منهم المتحدثة باسم الرئاسة غاسييفا التي تم تشخيص إصابتها في وقت سابق من الشهر الجاري.