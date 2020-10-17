ضبط عاطلين لسرقتهم إحدى غرف الكهرباء بالقاهرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على شخصين حال قيامهما بسرقة كمية من الأسلاك النحاسية من إحدى غرف الكهرباء بالقاهرة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبحوزتهما (جوال بداخله عدد 2 قطعة نحاسية مجهولة المصدر- 4 مفتاح معدنى)، وذلك حال شروعهما فى سرقة أجزاء نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما، أقرا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء الكائنة بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بذات الأسلوب.

باستدعاء أحد الفنيين بشركة كهرباء شمال القاهرة تعرف على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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