وفاة رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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توفى صباح اليوم رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية"أدموند نيقولا كاسيماتس"، والذي يعد رئيس الجمعية اليونانية بالإسكندرية، ورئيس النادي البحري اليوناني، ويملك"أدموند" محلات "مينرفا" للملابس في منطقة وسط البلد في المحافظة.

ويعيش في محافظة الإسكندرية إلى اليوم نحو 5 ألاف يوناني من أبناء الجالية اليونانية التي عاشت وتعايشت داخل الإسكندرية في مطلع القرنين الثامن والتاسع عشر، وقد خصص لهم في محافظة الإسكندرية الجمعية اليونانية لرعايتهم، ونادي يوناني، ومقابر يونانية،

وتعد محلات مينرفا هي أولى محلات حصلت على سجل تجاري لجالية أجنبية في مصر عام 1908، ويعمل بداخلها رئيس الجالية اليونانية"أدموند"، وقد حصل على الجنسية المصرية وفق اتفاق تم بين رئيس الوزراء اليونانى كارامليس، والرئيس المصرى محمد أنور السادات، وهى منح الجنسيات لبعض اليونانيين الذين يقيمون فى مصر مقابل أن تمنح اليونان بعض الجنسيات للمصريين الذين يقيمون لديها، وكان من أوائل من حصل على الجنسية المصرية.

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