وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يضعان حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية القبلي قامولا

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قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قري من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه.



وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية علي جهودها في مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قري محافظة الأقصر.



وأكد الأهالي أن قرية القبلي قامولا والقري المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.



كما تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الطريق المؤدي إلي وادي الملوك البالغ طوله حوالي ٣ كيلو متر، والذي تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية - إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.



ويتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق حوالي ٣ مليون جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.



كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق والذي يجري تنفيذه حاليًا لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.