ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بقصد الإتجار.



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى-



هاتف محمول) بحوزة (عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة.. وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (700 ألف جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



