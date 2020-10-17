حقيبة وقائية لكل قاضٍ تضم "ماسكات وكمامات" استعدادا لانتخابات مجلس النواب

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة؛ لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "إبراهيم"، أن الهيئة قامت بتوفير حقيبة وقائية لكل قاضٍ تضم "ماسكات وكمامات"، وكل ما يخص حمايته من كورونا، وذلك لتيسير عمله داخل اللجان.





وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت بأهمية توفير مسافات آمنة بين الناخبين، وفرض ارتداء الكمامة على جميع أطراف العملية الانتخابية.





وأشار إلى تكليف موظف مختص من قبل الهيئة؛ من أجل مساعدة الناخبين على وجود المسافات الآمنة، وتكليف موظف مختص بالكشف عن شخصية الناخب إذا وجد التباس في شخصيته نتيجة ارتداء الكمامة وكذلك موظفة بلجان السيدات.



