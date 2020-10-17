حقيبة وقائية لكل قاضٍ تضم "ماسكات وكمامات" استعدادا لانتخابات مجلس النواب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة؛ لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف "إبراهيم"، أن الهيئة قامت بتوفير حقيبة وقائية لكل قاضٍ تضم "ماسكات وكمامات"، وكل ما يخص حمايته من كورونا، وذلك لتيسير عمله داخل اللجان.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت بأهمية توفير مسافات آمنة بين الناخبين، وفرض ارتداء الكمامة على جميع أطراف العملية الانتخابية.

وأشار إلى تكليف موظف مختص من قبل الهيئة؛ من أجل مساعدة الناخبين على وجود المسافات الآمنة، وتكليف موظف مختص بالكشف عن شخصية الناخب إذا وجد التباس في شخصيته نتيجة ارتداء الكمامة وكذلك موظفة بلجان السيدات.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى أيام ٢١و٢٢و٢٣ أكتوبر الجاري بالخارج وفي الداخل يومي ٢٤ و٢٥  من نفس الشهر، في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهى الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماسكات كمامات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

مينا ماهر: حواري مع "موسيماني" نقطة تحول

منذ أقل من نصف ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي