الداخلية توجه ضربات متتالية لمكافحة جرائم المخدرات الإسكندرية والسويس

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسكندرية، السويس ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع



الأمن العام ومديريتى أمن (الإسكندرية والسويس) تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى:

ضبط (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة عاطلين) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.



ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.



بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو (720 ألف جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



