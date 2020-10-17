وزير التعليم العالي يفتتح العام الجامعي من "عين شمس" وسط إجراءات احترازية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح صباح اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العام الجامعي الجديد 20202021، من داخل حرم جامعة عين شمس. حيث شهد مراسم تحية العلم وسط إجراءات احترازية مشددة.
هذا وقد ضمت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضًا فنيًا مفتوحًا داخل الحرم الرئيسي للجامعة، حيث أشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني الراقي للطلاب، ووجه بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتم فيها عرض لوحات الطلاب وإبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام.
و في تصريحاته، أوضح وزير التعليم العالي أن العام الماضي كان عامًا دراسيًا صعبًا، ولكننا نجحنا في تجاوزه رغم كل الصعوبات، مؤكدًا أنه أصبح لدينا كوادر مؤهلة لإدارة الأزمات داخل الجامعات.
و أشار إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي في أولوية تحدياتنا خلال العام الجامعي الجديد، لافتًا أنه تم تشكيل لجان على مستوى الجامعات والكليات والأقسام داخل كل كلية لتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية.و أضاف أنه في إطار خطة التعليم الهجين تم تدريب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وإعداد قواعد للبيانات ولازال العمل مستمرًا بالتوازي على كافة المستويات؛ حتى نستطيع أن نطبق نظام التعليم الهجين على المدى الطويل.
و أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة ؛ حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الإجتماعي والتشديد على إرتداء الكمامات بالإضافة إلى استمرار ندوات وحملات التوعية ورفع درجة الاستعداد الدائم مع توفير المطهرات والمعقمات بشكل مستمر داخل الحرم.كما أشار إلى أن الجامعة انتهت من إعداد المناهج الدراسية ورفعها على المنصات التعليمية المختلفة.
وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة ستحرص خلال العام الجامعي الجديد على إتاحة فرصة أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ولكن وفق ضوابط تحقق سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي، بحيث تسير خطتي التعليم الهجين والنشاط الهجين بالتوازي ودون أن تتأثر بأي ظروف صحية عالمية قد تستمر لمدى غير معلوم.
و أضاف أن الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة من خلال تقديم مكافآت مادية مجزية إلى جانب الدعم المعنوي وتوفير كافة مستلزمات الانشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض لوحات الطلاب مذيلة بتوقيعهم بمختلف أرجاء الجامعة، مع إهداء وزارة التعليم العالي مجموعة من لوحات الطلاب وأعمالهم الفنية تشجيعًا لهم.
و أوضح أن إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب أعدت بنية تحتية جيدة تسمح بالتعلم الإلكتروني عن بعد مع توفير كافة الإمكانيات التكنولوجية اللازمة، لافتًا أن نسبة التعلم عن بعد بالنسبة للتعلم وجهًا لوجه سوف تتراوح من 20 إلى 50 % وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية.
هذا وقد شهد مراسم افتتاح العام الجامعي لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

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