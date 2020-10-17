ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة بالسلام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 12 طن أسماك ودواجن فاسدة قبل بيعها المواطنيين بالسلام.

قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط (8،4 طن أسماك مستوردة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (2،93 طن دواجن، مقطعات دواجن ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائن بمدينة السلام، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الاجراءات القاهنونية اللازمة.

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