ضبط عاطل لسرقته 3 دراجات نارية بالسلام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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القى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن القبض على عاطل بعد سرقتة3دراجات نارية بالسلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء إرتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة "، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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