عدم وجود شبهة جنائية.. التصريح بدفن شاب لقي مصرعة إثر سقوطه من قطار

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب، لقى مصرعه إثر سقوطه من قطار بالعياط.

وافادت التحقيقات، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب، بجوار السكة الحديد فى العياط.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار

أخبار تهمك

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

جمهور المغرب يحتج.. "فضيحة الفار" تطارد حكم لقاء الأهلي والوداد

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 7 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

مفاجأة في هجوم الأهلي أمام الوداد المغربي

12:31 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي