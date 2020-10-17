عدم وجود شبهة جنائية.. التصريح بدفن شاب لقي مصرعة إثر سقوطه من قطار

Advertisements

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب، لقى مصرعه إثر سقوطه من قطار بالعياط.



وافادت التحقيقات، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.



تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب، بجوار السكة الحديد فى العياط.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار