التشكيل الرسمي لموقعة ديربي ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: أدريان. 

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون. 

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا. 

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.  


بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق إيفرتون تحت قيادة كارلو أنشيلوتي كالآتي :- 

بيكفورد - كولمان - ياري مينا - مايكل كين - لوكاس دينيه - ألان - ديكوريه - خاميس رودريجيز - جوميز - ريتشارلسون - دومنيك كالفيرت لوين.

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