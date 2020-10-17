ضبط عاطلين سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين

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القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلان سرقا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين بتلقية بلاغا من (موظفة بإحدى الشركات) بإكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وإعترفا بإرتكابهما بالإشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.