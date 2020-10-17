كشف غموض واقعة سرقة 20 قطعة ذهبية و17 ألف دولار من شقة سيدة بالنزهة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 20قطعة ذهبية و17 الف دولار من شقة سيدة بالنزهة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنتها وصديقها لتدبير نفقات الزواج.

فقد تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من (صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة) وأقرت برغبتهما فى الزواج، وقد إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالإستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى (33 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط (4) هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائهم من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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