بجلباب بلدي و"توكتوك".. هنادي مهنى تحتفل بحنتها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنى، أمس بليلة الحنة الخاصة بها، وذلك استعدادًا لحفل زفافها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

ونشرت هنادي مهنى عبر"الاستوري" الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات من الحفل، وبدت خلالهم وهي مُرتدية "جلباب بلدي باللون الأبيض، وتم تزيين المكان ببعض العبارات الطريفة، حيث ظهر "توكتوك" وكوشة على الطراز الشعبي القديم.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة هنادي مهنى عرض مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام،ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

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