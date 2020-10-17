ارتفاع قياسي في إصابات كورونا اليومية بأوكرانيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

 سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم السبت، 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي جديد مقارنة مع 5992 حالة سجلت يوم الجمعة.

 

وأصدرت مجلس الأمن القومي الأوكراني، بيانًا قال فيه:"تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".

 

وسجلت أوكرانيا، 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي جديد مقارنة مع 5992 حالة سجلت يوم الجمعة.

 

وأضاف مجلس الأمن القومي: "تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اكرانيا اصابات كورونا

أخبار تهمك

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 9 ساعات

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

منذ ثلث ساعة

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا إلى 1441

كندا ترصد 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قطر تعلن تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قفزة غير مسبوقة في الإصابات اليومية بكورونا بأوكرانيا

وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 67 ألف شخص

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:34 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

09:33 م

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي