ارتفاع قياسي في إصابات كورونا اليومية بأوكرانيا

سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم السبت، 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي جديد مقارنة مع 5992 حالة سجلت يوم الجمعة.

وأصدرت مجلس الأمن القومي الأوكراني، بيانًا قال فيه:"تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".

وسجلت أوكرانيا، 6410 حالات إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع قياسي جديد مقارنة مع 5992 حالة سجلت يوم الجمعة.

وأضاف مجلس الأمن القومي: "تم تسجيل 6410 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعا من العدد القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 5992 حالة، وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا".