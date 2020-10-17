رونالدو كان على أعتاب ليفربول في 2003

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
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كشف فيل تومبسون نجم ليفربول السابق والذي شغل منصب مدرب مساعد في الجهاز الفني لليفربول في 2003 أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كان قريبًا للغاية من صفوف الريدز في عام 2003.


وقال تومبسون في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا زلت أتذكر كلمات توني هنري المدير السابق النادي عن التعاقد مع رونالدو في 2003".


وأضاف:"كانت الصفقة ستتم مقابل 4 ملايين إسترليني، حيث سيحصل سبورتنج لشبونة على مليون يورو في كل عام، كان اتفاقاً بسيطًا بين الناديين ولم يتبق سوى بعض التفاصيل".


وتابع:"في صباح اليوم التالي، كنت أنا وجيرارد هولييه المدير الفني لليفربول في ذلك الوقت نتناول طعام الإفطار ونشاهد قناة سكاي سبورتس قبل أن نتعرض لصدمة أن مانشستر يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 12.2 مليون إسترليني".


واختتم تومبسون تصريحاته قائلاً:"شعرنا بالإختناق أثناء تناول الإفطار، أتذكر أن جيرارد قفز وقال:ماذا يحدث بحق الجحيم؟".

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