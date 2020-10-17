آخر تطورات بقاء أحمد فتحي في الأهلي

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير أحمد فتحي قائد الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد تردد أنباء حول بقاءه داخل القلعة الحمراء.









تطورات مصير أحمد فتحي مع النادي الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد حول بقاء أحمد فتحي مع النادي الأهلي، الموسم المقبل، ورفضه تفعيل عقده مع النادي السماوي.









وأكد المصدر أن أحمد فتحي سينتقل، إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الموسم الجديد.









وأوضح أن فتحي ستنتهي علاقته بالنادي الأهلي، فور انتهاء الموسم الكروي الحالي، بنهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.









وكان أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد وقع على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، ولمدة ثلاثة مواسم مقابل 100 مليون جنيه.