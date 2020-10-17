تفاصيل شخصية محمد علي رزق في مسلسل "إسعاف يونس"

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يُشارك الفنان محمد علي رزق، في مسلسل"إسعاف يونس" ، ويُجسد

خلال الأحداث دور رجل يُدعى "كمال الرخ"، وهو صديق منذ مرحلة الطفولة لـ "يونس" الذي يجسد دوره الفنان محمد أنور، وتتسم شخصيته بالسماجة، حيث أنه يكره "يونس" كثيرًا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما.



مسلسل" إسعاف يونس" ينتمي لنوعية أعمال الـ 10 حلقات، ومن المُقرر أن يتم عرضه قريبًا على منصة WATCH iT الإلكترونية.



مسلسل"إسعاف يونس"بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.