جامعة حلوان: إجراءات رادعة ضد الغير ملتزمين بإجراءات كورونا (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة بدأت استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد منذ شهر ونصف، من خلال إجراء عمليات الصيانة الدورية في المدن الجامعية والمدرجات والمعامل والورش، إذ جرى الانتهاء منها مع بدايات الأسبوع الماضي للتأكد من جاهزيتها. 

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت: "كل من تقدم للإقامة بالمدن الجامعية لجامعة حلوان وينطبق عليهم الشروط جرى تسكينهم بالرغم من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشدد على وجود شخصين فقط بحد أقصى للغرفة الواحدة". 

وتابع، أنه جرى تخصيص بوابة للبنين وأخرى للبنات والتشديد على الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية بداية من ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة والتأكيد عليها كذلك داخل الحرم الجامعي وسيتم توقيع إجراءات رادعة ضد كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.

وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".

وكشف الدكتور طارق شوقي، حقيقة إلغاء القصة من الدراسة، قائلًا: "ولا حاجة من الاستناجات دي، إحنا لسه مبدأناش العام الدراسي، من أصدر هذا السؤال".

وأضاف "شوقي"،: "فيه اختراع كل يوم، القصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ولكن العام الماضي بسبب فيروس كورونا تم حذف الأسئلة المقالية من القصة للمرحلة الثانوية"، متابعًا: "ومقولناش إنها مش جاية في الامتحان، ولا فيه أي حاجة خالص، ده مش موضعنا دلوقتي ولا وقته ولا ليه سبب".


وعن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قال وزير التربية والتعليم: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

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