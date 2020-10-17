الإمارات تدعم الجهود العالمية لتطوير لقاح كورونا

دعمت دولة الإمارات، الجهود العالمية لتطوير لقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، مع بروزها كأحد أنشط مراكز التجارب الدولية الرامية للوصول إلى لقاح آمن وفاعل ضد هذا الوباء.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد أهمية تطوير لقاحات فعالة في القضاء على الفيروس، وقال سموه: «إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية»، كما نشر عبر «تويتر» صورة لسموه أثناء تلقيه تطعيماً ضد فيروس «كورونا»، وهو من تصنيع شركة «سينوفارم».

ودخلت دولة الإمارات، أخيراً في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات عالمياً، حيث تجرى حالياً في أبوظبي المراحل النهائية للتجارب السريرية على لقاحي «سينوفارم» الصيني و«سبوتنيك v» الروسي، وسط ترقب عالمي للنتائج النهائية. ويأتي اختيار الإمارات كإحدى أبرز محطات التجارب النهائية للقاح، انطلاقاً من الثقة في مكانتها، وكفاءة منظومتها الصحية، ورؤية قيادتها بأهمية التضامن والتعاون الدولي لمواجهة الجائحة.