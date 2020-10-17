هيئة الدواء: ضبط 5000 عبوة من مهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن أنها قامت على مدار الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيش مفاجيء على عدد 8 مؤسسات صيدلية ومخزن أدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.





وأشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أسفرت الحملات إيضا عن ضبط أدوية مؤثرات علي الحالة النفسية بدون فواتير، وتم ضبط مخزن غير مرخص برفقة مباحث الاموال العامه، وعثر به على كميات من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية وبدون فواتير.





ولفت، إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.



