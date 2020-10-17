تامر حسين يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد "خليك فولاذي" بأربعة أغاني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليك فولاذي"، بأربعة أغاني.

وأعلن تامر حسين عن أسماء هذه الأغاني من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسين صورة للبوستر الرسمي الخاص بألبوم"خليك فولاذي"، وعلق عليه قائلاً:" مشارك فى البوم صديقى الفنان تامر حسني
بـ ٤ أغاني، وهم :" تعرف فُلان "
من ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف،" قولنى كلام" من ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله،" قد الفراق" ألحان وتوزيع إسلام زكي
،" مش عجبانى المُعاملة" ألحان يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، ومبروك مُقدمًا ياتيمو وبالتوفيق بإذن الله".

وفي سياق آخر، طرح تامر حسني منذ أيام قليلة أغنية"مابطلناش إحساس"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس هانى محروس، وماستر جلال الحمداوي.

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