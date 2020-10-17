ينطلق غدًا.. ضوابط ومحظورات الصمت الانتخابي بالنواب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس النواب، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، في المرحلة الأولى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ضوابط ومحظورات الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس النواب.

١. يبدأ الصمت الانتخابى لمرشحى انتخابات مجلس النواب، غدًا الأحد، حيث يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

٢. وتقوم الجهات التنفيذية بإزالة أي أشكال لافتات دعائية أمام اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت حتى لا يتم التأثير على رأى الناخبين.

٣.  ممنوع عقد ندوات ومؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية، خلال الصمت الانتخابي.

٤. يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

٥. تستمر فترة الصمت الانتخابي خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان.

٦. وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبة خرق الصمت الانتخابي، بغرامة لا تقل عن 10  آلاف جنيه  ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ويبدأ المصريون بالخارج التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر وبعدها يصوت المصريون بالداخل 24 و25 من الشهر نفسه.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

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