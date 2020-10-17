بروسيا دورتموند يحسم موقفه من بيع سانشو في يناير المقبل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
سانشو
سانشو
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن بروسيا دورتموند الألماني حسم موقفه من بيع نجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.


وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بروسيا دورتموند ليس على إستعداد للتخلي عن سانشو في الميركاتو الشتوي المقبل.


وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حاول التعاقد مع سانشو في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن النادي الإنجليزي لم يتمكن من تلبية مطالب بروسيا دورتموند المالية.


وأكدت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على حوالي 108 ملايين جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه الإنجليزي بينما يرفض الشياطين الحمر دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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