موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم صوب المواجهة التي تجمع بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت جرينتش.









ويستضيف المباراة التي تجمع بين الناديين الكبيرين، أرضية ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد









وتذاع مباراة الأهلي والوداد، على قناة bein sports hd 7، بتعليق التونسي عصام الشوالي.



