"البيئة" تكشف سر وجود تماسيح في ترع الغربية (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنه بعد بناء السد العالي لم تشهد مصر وجود تماسيح في نهر النيل.





وأضاف حمادة خلال تصريحات عبر تقنية "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن أي وجود لتماسيح في النيل أو في أي فرع من فروعه أو في الترع أو المصارف على غرار ما حدث في ترع محافظة الغربية، هو فعل بشري، يعني أنه جرى بفعل الإنسان، مشددًا على أن المتهم الرئيس هو التجارة غير الشرعية.





وتابع، أن العالم مهتم بملف التجارة غير الشرعية باعتبارها إحدى مهددات التنوع البيولوجي، مضيفا: "ما يحصل أن وجود هذه التماسيح يدل على أن أحد الصيادين اصطادها من بحيرة ناصر وباعها في الخفاء لأنها تجارة مجرمة، ثم يحوزها شخص آخر، حيث يشتري التمساح وطوله لا يتعدى 20 سم ويبدأ يزيد طوله ويصبح أقوى وهو ما يجبره على التخلص منه في أي ترعة أو مصرف".





وأوضح، ان هذا الحادث تكرر أكثر من مرة، وتتحرك الوزارة في حال ورود أي بلاغ، معقبا: "في كل البلاغات، تحركنا وامسكنا التمساح، إلا في بعض الاحيان عندما يتواجد التمساح في بحيرة كبيرة مثل المريوطية، نستمر في البحث لمدة 5 أيام ليلًا، ولو تكرر الظهور مرة أخرى فإننا نتحرك فورًا".



