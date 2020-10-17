جولة في "عقل موسيماني" قبل موقعة الوداد المغربي

لا صوت يعلو فوق صوت مباريات دوري أبطال إفريقيا وخاصة مباراة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية التي ينتظرها الملايين من الجماهير المصرية من أنصار القلعة الحمراء.









ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم مساء السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان محمد الخامس بالدار البيضاء في مواجهة كبيرة بين الفريقين.









- جولة في عقل "موسيماني"









يسعى المدرب الجنوب إفريقي الفوز ببطولة دوري إفريقيا الثانية له والتاسعة للنادي الأهلي والذي يحاول ابذال قصارى جهده في إيجاد حلول وثغرات داخل فريق الوداد البيضاوي المغربي وحلول سريعة لغلق نقاط ضعف القلعة الحمراء.









ونستعرض لكم بعض نقاط القوة ونقاط الضعف للوداد البيضاوي المغربي :













- أبرز نقاط قوة الوداد المغربي









يلعب الوداد مع الأرجنتيني ميجيل جاموندي بطريقة 4-2-3-1 ويعد هو المدرب الخامس للفريق هذا الموسم.









يعتمد المدرب الأرجنتيني على سرعة وقوة الجناحين الأيمن والأيسر، ويلعب في الجانب الأيسر إسماعيل الحداد الذي سجل 9 أهداف وصنع 7 هذا الموسم مع الفريق المغربي، لذلك من المرجح أن يعتمد موسيماني على أحمد فتحي كظهير أيمن لقوته الدفاعية.









وعلى الجناح الأيمن أبرز لاعبي الوداد هو بديع أووك صاحب الـ24 عاما والذي سجل أووك 7 أهداف للوداد هذا الموسم وصنع 6أهداف مع الفريق المغربي وبشكل كبير يجب على علي معلول الالتزام بالشق الدفاعي أمام سرعة أووك.









ومن نقاط القوة أيضا يقف لاعبو الوداد في منتصف ملعبهم بطريقة منتظمة لإغلاق كل زوايا التمرير أمام منافسهم، وهذا الأسلوب الدفاعي يجعل الخطورة الأبرز للفريق هي التحول الهجومي وتنظيم المرتدات عن طريق الجناحين مع المهاجم الذي أحيانا يخرج يكون محطة لاستقبال الكرة العالية.













- أبرز نقاط ضعف الوداد المغربي









ومع قوة جناحين الفريق المغربي يعاني الوداد من بطء في الارتداد الدفاعي، لذلك فلن يكون هناك حل أفضل من خروج لاعبي الأهلي بالكرة من وسط الملعب بشكل سريع وبتمريرات صحيحة حتى يستغل هذا البطئ.









وهناك نقطة ضعف أخرى تعد الأبرز في دفاعات الواداد وهي بطئ ارتداد عبد اللطيف نصير الظهير الأيمن للوداد والتي دائما مشاكل بها كلما كان الجناح الأيسر للخصم سريع لذلك من الممكن أن نرى محمود "كهربا" يشارك في تلك المباراة لاستغلال تلك النقطة والتي من المرجح أن نرى أيضا مشاركة الأنجولي جيرالدو.



