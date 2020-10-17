تفاصيل إجراء جراحة دقيقة لتغيير كامل لمفصل الركبة لمريضة بمستشفى المنصورة الدولي

صرح اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقيام فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 65 سنة كانت تعاني من خشونة متقدمة بالركبة مع إعوجاج مما يعيق حركتها وكانت ضمن الحالات الحرجة لقوائم الانتظار.





وجاء ذلك في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ورفع العبء عن المريض المصري وبناءا على تعليمات وزيره الصحة الدكتورة هاله زايد.





وتمكن الفريق الطبى من اجراء تغيير كامل لمفصل الركبة على مدار ثلاث ساعات حيث تعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.





كما اطمأن وكيل الصحة على صحة المريضة حيث تمكنت من المشي بدون مساعدة بعد العملية بيوم وهي بحالة مستقرة.





وتقدم وكيل الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المساعد.



