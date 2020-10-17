راشفورد يشيد بقدرات كافاني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
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أشاد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بقدرات زميله الجديد في الفريق إدينسون كافاني وأنه إضافة قوية للشياطين الحمر.  

يمكن أن يكون له دور كبير في مساعدة النادي على العودة للتنافس على الألقاب والبطولات من جديد.


وانضم كافاني (33 عاماً) إلى يونايتد في وقت سابق من الشهر الجاري في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسيرتدي في يونايتد القميص رقم 7 الذي سبق لنجوم بارزين سابقين اللعب به مثل كريستيانو رونالدو وديفيد بيكام.


وعبر راشفورد عن سعادته بانضمام كافاني إلى خط هجوم يونايتد الذي يضم إلى جانبه كلاً من أنطوني مارسيال وميسون غرينوود ودانييل جيمس وأوديون إيغالو.


وقال عن ذلك لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "نأمل أن يشارك كافاني في خط الهجوم ويحرز الأهداف لأنه بكل تأكيد يمكنه مساعدتنا في الفوز بالمباريات وحصد النقاط، يمكنه أن يلعب دوراً هائلاً هذا الموسم".


وقبل نهاية الموسم الماضي قدم يونايتد أداء جيداً ليحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ويتأهل لدوري الأبطال رغم أن مسيرته في بطولات الكؤوس لم تكن بنفس المستوى إذ خسر في قبل النهائي في كأس الرابطة وكأس إنجلترا كما ودع الدوري الأوروبي من الدور نفسه.


وأضاف راشفورد: "الفوز بلقبين أو 3 في موسم واحد يحتاج إلى فريق يمكنه إحراز الأهداف بصورة مستمرة في كل أسبوع، وهذا غير ممكن بدون وجود ثلاثة أو أربعة مهاجمين في الفريق".


وأردف قائلاً: "دائماً كان لدى يونايتد أربعة أو خمسة مهاجمين يمكنهم التهديف في أي وقت وكلما اقتربنا أكثر من هذا الوضع كلما زادت قوتنا".


وسيلتقي يونايتد في وقت لاحق من اليوم السبت، خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد.


وسيغيب كافاني عن المباراة بسبب وجوده في الحجر الصحي حسب الإجراءات والتعليمات الصحية البريطانية.


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راشفورد يشيد بقدرات كافاني

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