وزيرة الهجرة تشيد بجهود ووطنية المصريين بالخارج

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من مبادرات من المصريين المقيمين بالخارج، والتي تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة الفاعلة للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة، حيث من المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية. 

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التي تتجلى في كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت اهتماما بارزا بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم.

وفي ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطني، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار«صوتك مسموع».

وفي السياق ذاته، دعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، عن طريق البريد الحكومي، وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم في الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين أن المشاركة واجب دستوري؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أملا حقيقيا في تغيير واقعنا إلى الأفضل. 

وأشار مؤسسو مبادرة "صوتك مسموع" إلى ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، حيث شكلت السيدات نحو ربع مجلس النواب في الدورة الماضية، ما يعطي أملا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي، وينفي أي شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات البرلمانية. 

وأضاف مؤسسو المبادرة أن الحملة تقف على الحياد من كافة المرشحين الفردي والقوائم، وأن الحملة تطوعية غير هادفة للربح، وأن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:

- دعوة أبناء مصر في الخارج للمشاركة في الانتخابات.

- تقديم الدعم اللوجيستي للناخبين في الخارج، بالإضافة لمساعدة كبار السن والأماكن البعيدة الوصول إلى مكاتب البريد.

- شرح طريقة التصويت الصحيحة بطريقة البريد كذلك التعريف بالمرشحين والقوائم الانتخابية بالمحافظات.

- التأكيد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعليمات كل دولة بشأن كورونا. 

- التصدي لحملات المقاطعة والشائعات المغرضة.

- رفع شعار "الدولة المصرية قبل أي كيان" في كل الدول حول العالم.

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