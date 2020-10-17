نيللي كريم: لا أغضب من وصف الجمهور لأعمالي بـ"النكدية" ولا أحب تحويل سيرتي الذاتية لعمل فني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضحت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تشعر بالغضب عند ربط اسمها بتقديم أدوار "النكد" في مسلسلاتها.

وأوضحت نيللي كريم خلال استضافتها في برنامج "السيرة" بأنها لا تغضب من كلمات الجمهور، ولكنها تشعر بسعادة كبيرة، بالإضافة إلى أنها تضحك كثيرًا حينما ترى "الكوميكسات" الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وبسؤالها عما إذا كانت تحب أن تتحول سيرتها الذاتية لفيلم أو مسلسل، قائلة:" محبش و أفضل حياتي الشخصية تفضل لنفسي و محدش يعرفها".

و أشارت نيللي كريم أنها كانت تتمنى وجود والدها الراحل بجوارها، قائلة:" ياريت بابا كان موجود جنبى و يشوف نجاحى و أخويا وأمي ظهري، وأنا اتعودت أكون ظهر نفسي و اعتمد على نفسي وكنت دلوعة بابا، ولما يسألوني و أنا صغيرة تحبي تجوزى مين ارد عليهم اتجوز حد زي بابا و خدت منه روحه و ملامحه المصرية و أهدي سيرتي لوالدي لإنه ملحقش يفرح بيا و بكل نجحاتي".

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