تعرف على نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر متاحة الآن بعد تعديل الترشيح على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وبدأت اليوم السبت، الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، في العام الجديد 2020-2021، وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستقرار على أن تكون الفترة من ١٧ أكتوبر إلى ٣١ أكتوبر للصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي لتدريس ما تم حذفه من ١٥ مارس العام الماضي، موضحا أن التدريس سيتم وفق خريطة نواتج التعلم لكل مادة.

وأعلن الأزهر عن نواتج التعلم للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف، والتى سيتم شرحها من بداية العام الدراسي حتي نهاية هذا الشهر.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون الدراسة في المعاهد عالية الكثافة ستة أيام أسبوعيا ويوزع فيها طلاب كل صف دراسي إلى مجموعتين إحداهما تدرس ثلاثة أيام: السبت والإثنين، والأربعاء، والثانية تدرس الأحد والثلاثاء والخميس، ومن المقرر أن تخصص بداية العام لشرح ما لم يتم شرحه في العام الماضي والمقرر من 15 مارس وذلك للإطلاع فقط.

ويعتمد الطلاب في تحصيلهم للمحتوى الدراسي على مصدرين يكمل كل منهما الآخر وهما:
الاول: التعليم الإلكتروني المتمثل في القنوات الفضائية والمنصات التعليمية وقنوات اليوتيوب والموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية وبوابة الأزهر الإلكترونية وغيرها.

الثاني: التعليم المتمثل في الشرح من قبل المعلمين بالمعاهد الأزهرية

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