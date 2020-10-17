ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الرجاء يوم الأحد 18 أكتوبر، في ظل اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وستقام المباراة بين الزمالك والرجاء في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيلة التي ستدخل مباراته أمام الرجاء، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-









حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - الونش - عبد الله جمعة.









خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.









خط الهجوم: مصطفى محمد.